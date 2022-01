Než začnete cvičit kvůli hubnutí, zbavte se nejprve bolesti zad, kloubů a svalů

Současná praxe zatím bývá opačná – ordinace fyzioterapeutů plní až pacienti, kteří se vrhli do sportů a „přepálili start“.

„Předsevzetí začít se pravidelně hýbat je skvělé, ale zvlášť lidé, kteří byli většinu života pasivní nebo už cítí nějaké bolesti, by měli pečlivě rozmýšlet, jaké cvičení zvolit, aby se jejich případné problémy se svalovým aparátem nezhoršily,” doporučuje Iva Bílková.

Co lidi nejvíc motivuje ke cvičení Zdraví

„Pokud je to jen trochu možné, naplánujte si pravidelné cvičení do ranních hodin, kdy máte nejvíc energie a hlava ještě není zatížená pracovními úkoly. V průběhu dne pak přibývají povinnosti, naše vůle slábne a je velmi snadné vynechat pravidelné cvičení s výmluvou na množství práce,“ doporučuje Jana Havrdová z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF .

Místo, kam docházíte za sportem, ať už je to fitness centrum, plavecký bazén nebo tenisový kurt, by mělo být co nejblíže vašemu bydlišti. Pokud je cesta komplikovaná a doprava zdlouhavá, snadno se na ně sami sobě vymluvíte.