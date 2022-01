Na co si dát pozor při stravování v rámci dietního plánu

Pokud patříte mezi skupinu lidí, která si dietu automaticky spojuje s hladem, pak vězte, že jste na omylu. „Hlad by neměl být součástí žádné diety,“ říká registrovaná dietoložka Amanda Frankenyová pro Huffington Post.

Váš dietní plán by měl zahrnovat širokou škálu potravin a dostatečné množství kalorií, od sacharidů v podobě celozrnných výrobků, přes ovoce, zeleninu, zdroje bílkovin a zdravých tuků.

Frankenyová uvádí, že ženy by podle ní měly konzumovat okolo 2000 kilokalorií denně a muži okolo 2500 denně. Tyto hodnoty je ale vždy potřeba přizpůsobit věku, hmotnosti, aktivitě a dalším faktorům.

Neexistuje jednotný výživový plán, který by vyhovoval všem. Nespoléhejte se proto na volně dostupné dietní plány na internetu. „Vždy je potřeba brát v úvahu vaše osobní potřeby, životní styl a preference,“ říká dietoložka Marissa Meshulamová.

Pokud například nesnášíte tofu, nenuťte se do jeho konzumace. Místo toho zařaďte do svého režimu potravinu, která se pyšní podobnými hodnotami, ale chutná vám.

„Dejte si pozor na jakoukoliv dietu nebo osobu, která vám radí, abyste ze svého jídelníčku vyškrtli celou kategorii potravin. Příkladem jsou dlouhodobě démonizované sacharidy, které ale v přiměřeném množství do zdravého jídelníčku patří,“ říká dietoložka Kim Rose Francisová.

„Vynechejte diety, které ve vás vyvolávají pocit viny. Když označujeme potraviny jako dobré nebo zlé, ovlivňuje to naše vnímání a chování kolem nich. V praxi to pak může vypadat tak, že například cukr nebo bílý chléb jsou často v kolonce špatných potravin a my je přesto vnímáme pozitivně, protože jsou součástí oslav. Jejich konzumaci si pak vyčítáme,“ říká Frankenyová.