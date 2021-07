Lehké letní snídaně, které vám dodají energii

Během pracovního týdne se ráno obvykle snažíme ušetřit každou minutu. Z toho důvodu by měla být snídaně jednoduchá na přípravu. Na kvalitě surovin však nešetřete.

„Doporučuji řídit se základním pravidlem zdravé výživy, a to jíst co nejvíce skutečných, průmyslově nezpracovaných potravin,“ říká Michaela Ryglová, odborná garantka výživy za společnost Bonavita a zároveň dodává, že snídaně by měla být tak akorát velká.