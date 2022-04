Káva a její pozitivní vliv na zdraví, kdy ji ideálně pít a jaké druhy

Jak ukázaly mnohé výzkumy, milovníci kávy mají mnohem nižší riziko onemocnění cukrovkou 2. typu, ale i onemocnění jater, včetně jaterní cirhózy, a to zvlášť u těch, kteří pijí čtyři i více šálků denně. Navíc o 40 procent snižuje i riziko vzniku rakoviny jater, což je druhý nejčastější typ rakoviny.

Studie také ukazují, že lidé, kteří pijí kávu, mají nižší riziko onemocnění Parkinsonovou chorobou, a to o 32 až 60 procent. Stejně tak naznačují, že by mohla chránit i před Alzheimerovou chorobou. Nicméně je prý potřeba vypít minimálně čtyři šálky denně.

Pokud mluvíme o kávě a o jejích pozitivních účincích, je důležité mít na paměti, že řeč je o čisté kávě. To znamená bez cukru, cukrových sirupů či šlehačky a jiných přísad. Právě ty totiž mohou ovlivňovat příjem zdravých antioxidantů, které se v kávě přirozeně vyskytují.

Kávovník patří do botanické třídy rubiace a řádu coffea. Pro získávání kávy se z četných druhů coffea ve skutečnosti používají dva druhy: Arabika a Robusta.

Arabica je jemnější z nich. Své jméno získala díky tomu, že ji Arabové v 15. století dovezli z východní Afriky do Arábie. Obsahuje pouze poloviční množství kofeinu (1,5 %) než Robusta (3 %) a má výtečné aroma a mírně nakyslou chuť.

Káva letos zdražila o desetinu, je nejdražší za 11 let

Po suchém i mokrém zpracování se zrnka přeberou podle velikosti a barvy, aby se získala rovnoměrná kvalita, naplní se do jutových nebo konopných pytlů (žoků) a naloží se na lodě. Pražení kávy tak probíhá až v zemi dovozce.

Aby se mohlo kávové aroma plně rozvinout, kávová zrna je třeba umlít – nejlépe krátce před přípravou. Na kvalitě mlýnku velmi záleží. Měl by mít kotoučové nebo kuželovité mlecí zařízení, u kterého se dá nastavit stupeň mletí.

Pro espresso platí druhý stupeň jemnosti 0,2 mm. Překapávaná káva již potřebuje 0,3 mm, aby byl výsledek co nejlepší. Správně se hovoří o intenzitě mletí 1 až 3.

Podle něj lze přitom výslednou chuť kávy vylepšit i tím, že si ji uděláte do předem nahřátých šálků. Jde o to, aby káva neutrpěla teplotní šok a kromě chuti si udržela i bohatou cremu. (Tip: Pokud doma nemáte ohřívač šálků, můžete před přípravou espresa do šálku nalít horkou vodu a po minutě ji zase vylít.)