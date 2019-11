Jak zrychlit spalování břišního tuku

„Zkuste zahrnout čerstvé ovoce a zeleninu jako součást každého jídla při snídani, svačinách, obědě i večeři. Vláknina zařazená do každého pokrmu způsobí, že se budete cítit přirozeně plnější, a tím budete i snáze regulovat chuť k jídlu a vyplavování hormonů,” radí pro Daily Mail Sussie Burrellová.

Kofein v jakékoli formě pomáhá stimulovat váš metabolismus a je zvláště účinný, když si ho dopřejete ráno. Podle dietoložky stimulační schopnosti kofeinu pomáhají mobilizovat tukové zásoby a také potlačovat chutě k jídlu. Nicméně takto funguje kofein v černé kávě. Pokud si do kávy přidáváte mléko, pak mějte na mysli, že mléko obsahuje skryté cukry. Čím víc si ho tedy do kávy nalijete, tím snížíte tuto aktivitu kofeinu.

Mnozí lidé preferují sladké snídaně v podobě nejrůznějšího sladkého pečiva, banánového chleba či koktejlů a smoothie. Problém ale je, že konzumace těchto potravin po ránu zvyšuje inzulín, a tím pádem i chuť k jídlu. To znamená, že i když zkonzumujete velmi vydatnou snídani, budete mít velmi brzy opět chuť na něco dalšího, s velkou pravděpodobností sladkého.

Kromě pití 2 litrů vody denně, jež způsobuje, že se cítíte během dne přirozeně plně, se snažte do svého pitného režimu zařadit i zelený čaj. Výzkum ukázal, že zelený čaj pomáhá zrychlovat metabolismus a zároveň potlačovat chuť na sladké.

Za doporučený denní příjem vitaminu C je považováno 80 mg. (V případě počínající virózy, při silné únavě nebo nachlazení jsou doporučené vyšší dávky – 500 až 1000 mg). Podle Sussie Burrellové navýšením jeho množství umožníte tělu spalovat mnohem více tuku. Nesnažte se ale hladinu vitaminu C zvyšovat jen doplňky stravy, zkuste raději do jídelníčku zařadit více pomerančů, limetek, paprik, brokolice a dalšího ovoce a zeleniny bohaté na tento vitamin.