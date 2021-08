Vztahové výzvy, které řada párů neustojí

Rozdílnost povah

Povahové vlastnosti (dobrodružnost, cílevědomost, odvaha...), které na počátku vztahu dva lidi navzájem přitahují a připadají jim atraktivní, bohužel po čase mohou začít vadit.

V tu chvíli je rozhodnutí na obou partnerech, jak se k celé věci postaví. Buď se kvůli tomu začnou hádat a stavět mezi sebe klín, který jejich vztah po čase naruší, nebo to vezmou jako příležitost vystoupit z vlastní komfortní zóny a zkusit pochopit pohled toho druhého. A třeba z toho vybrat něco zcela nového, co bude přínosné pro oba.

Nudný sexuální život

Po počátečním přívalu hormonů a sexuálního vzrušení nejeden vztah upadne do rutiny, která nebude mít s vášní moc společného. Ačkoli není dlouhodobý vztah jen o dobrém sexu, i tak je pro něj důležitý. Základem je nebát se říct, co najednou vadí, nebo co někomu chybí.

„Dobrý sex je složitý akt citlivé koordinace a pochopení. Těžko ho dosáhnete, když na sebe nebudete naladěni a budete na druhém hledat jen chyby. Abyste si sex oba užívali, je potřeba nejen vědět, co se vám líbí, a co ne, ale také to sdílet s protějškem. Dobrý sex tak vždy začíná dobrou komunikací,” uvádí pro server Yourtango psycholožka a párová terapeutka Sue Johnsonová.

Odcizení

I ve zdravých a stabilních vztazích dochází k okamžikům odcizení. Důležité je, jestli budou mít partneři snahu zjistit, proč došlo k emocionálnímu odloučení.

„I tady se nabízí řešení v podobě komunikace, kdy v pevném vztahu vyslovíme své potřeby nahlas a partner bude láskyplně reagovat. Pokud vztah pevný není, dojde spíše k nátlaku na partnera, případně odchodu jednoho z nich, pokud už toho na něj bude moc,“ vysvětluje Johnsonová.

Pochyby

Milujete svého partnera, ale přesto se vám čas od času stane, že začnete pochybovat, zda byla vaše volba správná a nebylo by vám lépe s někým jiným? I to se děje dost často.

Má-li to vztah ustát, je třeba si nejprve uvědomit, že to není o vztahu jako takovém, ale spíše o tom, jaká očekávání (často nereálná) vkládáme do svých protějšků.