Jak dohadování s lidmi na internetu ovlivňuje naše zdraví

S každým dalším komentářem většinou vzroste váš tep i krevní tlak, ale také chuť se bránit skutečným emocím. Z původně smířlivého vysvětlování se tak záhy stane hádka plná urážek, osočování, obviňování a občas i vulgarit. Zastavit to je bohužel velmi obtížné, je to jako vyskočit z rozjetého vlaku.

Bohužel, než vám to všechno dojde, zjistíte, že jste zcela zbytečně ztratili dalších 30 minut svého života a k tomu se pomalu a jistě dostáváte do stejného stavu jako lidé prožívající syndrom vyhoření.

Mnohé sociální sítě jsou v podstatě postavené na tomto negativním algoritmu, který vás má udržet co nejdéle v tomto online prostoru. Dávno již tyto sítě nejsou o sdílení fotek a zážitků...

Pokud tedy chcete pro své duševní a celkové zdraví něco udělat, pak se přestaňte těchto diskuzí zúčastňovat. Zdraví máte jen jedno.

Ve skutečnosti tím, že se budete hádat s dalšími lidmi na internetu, ničemu stejně nepomůžete.

Reálné dopady internetu na duševní zdraví

Cítíte úzkost pokaždé, když jste online

Pokud vaše srdeční frekvence i vysoký krevní tlak vzrůstají pokaždé, když jste na sociálních sítích a jste v očekávání, jak na váš komentář či příspěvek zareagují druzí, pak zřejmě již trpíte formou úzkosti.

Podle odbornice na syndrom vyhoření Rachelle Stoneové je tedy důležité si položit jednu zásadní otázku: Opravdu je nutné si v dnešní době, kdy se ve světě děje tolik věcí vyvolávajících obavy, přidávat ještě takovéto stresy a negace ze sociálních sítí?

Pociťujete stále větší stres

Mozek v reakci na každou nesmyslnou zprávu na sociálních sítích či jinde na internetu vyvolává stres. Snadněji tak podlehnete svým emocím a ztratíte při svém rozhodování potřebný klid, nadhled a trpělivost. Důsledkem toho i vybuchujete mnohem dříve.

Trpíte nespavostí



Je zcela běžné, že jakmile ulehnete do postele, začnou se vám v hlavě přehrávat konverzace z daného dne. Jakmile si ale začnete přehrávat virtuální argumenty, a to zejména cizích lidí ze sociálních sítí, pak vězte, že to s normálností nemá moc společného.

Ačkoliv vás tyto internetové argumenty uprostřed noci přimějí pokusit se změnit výsledek konverzace, také vás okrádají o cenný regenerační spánek, což se z dlouhodobého hlediska může negativně podepsat nejen na nedostatečném soustředění a nízkém pracovním výkonu, ale i na vašem zdraví.

Podporujete vznik onemocnění



Nadměrný stres neubližuje jen vašemu duševnímu zdraví, ale velmi negativně ovlivňuje i fyzické zdraví. Výrazně se podepisuje např. na vzniku vředů, cukrovky, lupénky, vysokého krevního tlaku, obezity, nízkém sexuálním apetitu, nespavosti apod.

Dát si pauzu od sociálních sítí má smysl

Pokud chcete přestat podléhat nesmyslným příspěvkům na sociálních sítích, pak to nejlepší, co pro sebe můžete udělat, je dát si od sociálních sítí pauzu. Přechod do offline světa vám velmi významně může pomoci s uzdravením, a to jak po psychické, tak fyzické stránce.

Najednou zjistíte, že váš spánek je kvalitnější, pleť jasnější, jste mnohem méně nervózní, lépe se soustředíte a více se smějete. Zřejmě vás ani nebude tak často pálit žáha a trápit další potíže se zažíváním, ale i se zády apod.

Zkuste to vydržet co nejdéle, ideálně rok. A pokud vám přeci jen budou chybět smyslupné diskuze, pak volte platformy, které spojují lidi podobného smýšlení, a to buď v politice, náboženství, sportu, ale i při pohledu na zdraví či životní styl.