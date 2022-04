Velikonoční symboly a tradice, o kterých málokdo ví

Odlétání zvonů na Zelený čtvrtek. Na Zelený čtvrtek, při mši na památku Poslední večeře, ze sebe kostelní zvony a varhany vydají co nejhlasitější zvuk, a pak náhle utichnou a až do Bílé soboty se v kostelech nehraje ani nezvoní. Lidem to připomíná, že se děje něco závažného, blíží se okamžik, kdy byl Kristus zrazen a ukřižován. Namísto zvonů se v kostele používají řehtačky. Někdy se také říká, že zvony odletěly do Říma.