Poradna: Jak naučit workoholika odpočívat

Jsem stavař a profese mě baví. Léta jsem fungoval jako zaměstnanec. Před patnácti roky jsem pojal myšlenku, že budeme s kamarádem podnikat. Založili jsme tedy vlastní stavební firmu. V té době to všechno začalo. K naší hrdosti a spokojenosti se podnikání dařilo a já pracoval na 500 %. Množství práce narůstalo, a tak jsme oba odešli ze zaměstnání a rozvíjeli jsme jenom podnik. Když se člověk snaží, firma roste, ale stejně tak i množství práce a odpovědnost za stále větší počet zaměstnanců. Najít dnes spolehlivého člověka je problém, a tak to vyžaduje, abych měl o všem přehled a všechny důležité věci si dělal sám. Výsledkem bývá hektické pracovní tempo. Zpočátku to jde, člověka to uspokojuje. Úspěch mu dává křídla a zvyšuje sebevědomí. Druhá strana mince je, že život se zredukuje jen na práci a povinnosti, kterých je vždy víc než energie a času. K úspěšnému podnikání patří také společenský život, takže po večerech musíte místo odpočinku ještě zajít na nějakou party, která je důležitá kvůli kontaktům a dalším zakázkám. Uživit tolik lidí, kolik jich zaměstnáváme my, není legrace. Padesát let mi už bylo a zdá se, že u mě nastává únava materiálu. Dřív mě spánek příjemně osvěžil a zregeneroval. Dnes vstávám ráno stejně ubitý jako jsem večer. Mám navíc vysoký krevní tlak, který ne a ne klesnout. Ale také mě trápí zažívací problémy, bolesti hlavy a píchá mě u srdce. Proto na mě dolehly obavy o mé zdraví. Podlehl jsem prosbám ženy a snažil se zvolnit tempo. Jel jsem také s rodinou na dva týdny na dovolenou. Bylo to ale pro mě spíš utrpení. Zjistil jsem třeba, že jsem za ta léta dřiny ztratil blízký kontakt se svými dětmi. Dneska je vlastně neznám. To mě vzalo. Pocit klidu, úlevy a odpočinku se na dovolené nedostavil. Nemohl jsem spát, byl jsem nervózní a popudlivý. Moje tělesné obtíže se navíc znásobily. Stále jsem přemýšlel o tom, co se děje ve firmě. Co vše asi zaměstnanci zanedbají a co jsem mohl za tu dobu udělat. Denně jsem musel volat kolegovi. Dlouhé hovory mě však vůbec neuklidňovaly. V noci jsem měl navíc děsivé sny o tom, že se na naší stavbě stalo nějaké neštěstí nebo nás zlikvidovala konkurence, případně že jsem musel vyhlásit na firmu konkurz. Manželka to komentovala, že jsem se už asi zbláznil a měl bych se sebou něco dělat. Já sám si uvědomuji, že to takhle dál nejde. Organismus protestuje. Potřeboval bych zvolnit tempo, ale nejsem toho schopný.