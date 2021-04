Katarína Železná: Tátův talent v atletice jsem nezdědila

Co vás obvykle bolí, když necvičíte?

Záda. Bolí mě už roky, když se správně a dostatečně nehýbu. Jsem rostlá trochu „šejdrem“ a taky hypermobilní, což znamená, že moje klouby jsou extrémně uvolněné. Když nic nedělám, moje tělo se rychle ozve.

Nepřidaly mi ani hodiny u počítače ve špatných polohách. Navíc jsem jako dítě vždycky byla mezi vrstevníky nejvyšší, proto jsem se hodně hrbila. Nechtěla jsem nikdy a nikde vyčnívat. Stačilo, že jsem se jmenovala Železná, ne?

A kolik centimetrů měříte?

Skoro 180. Vypadá to, že se můj růst zastavil až v poslední moment. (smích) A na podpatky to vážně moc není.

Vaše firma Fitgee učí lidi, jak ve zdraví přežít sedavé zaměstnání. Jak to vypadá?

Učíme klienty být kreativní a dostat pohyb už do běžného pracovního dne, a ne jen na jeho konec. Pandemie nás totiž o přirozený pohyb připravila.

Mnozí z nás už rok nechodí normálně na autobusovou zastávku, s kolegy na oběd, večer nevyrazí do kina a ani pro rohlíky si už nedojdeme. Vozí nám je. Počet kroků, které uděláme jaksi mimoděk, se výrazně zmenšil. Je důležité si to uvědomit a začít vše řešit dřív, než se začnete kvůli dlouhému sezení u počítače „rozpadat”. Do dne zařadit pravidelné protahovačky a cviky, jež vás udrží „vcelku“.

To se vám dobře řekne. Pohyb máte v genech. Odmala jste aktivně sportovala. Prošla jste krasobruslením, badmintonem, aerobikem, atletikou. Vynechala jsem něco?

Kdybych to měla nějak shrnout, řeknu: dělala jsem všechno, co dělal starší bratr. Táta byl často pryč, trénoval, závodil. Pro mámu bylo jednodušší, když nás posadila do auta a my jsme si koníčky užili na jednom místě. Prostě, když brácha hrál lední hokej, já krasobruslila.

Tenhle sport zrovna s vaší výškou dohromady nejde.

Nejde, ale já na zimáku nechtěla jen sedět a čekat, než bratr dotrénuje. A krasobruslení se mi zalíbilo. Vydržela jsem u něho dva a půl roku. Tuhle mou „kariéru“ ale zhatily naše časté cesty do zahraničí. Pak se taky ukázalo, že zima mému tělu nesvědčí, mívala jsem angíny.

„Skoro každý pohyb je lepší než žádný. Důležité je, jak se na něj připravíte. Nikdo z nás nemůže jít z nuly na sto.“ Foto: Milan Malíček, Právo

Litovala jste někdy, že vám to nevyšlo?

Nelitovala, nakonec jsem skončila u atletiky, kterou jsem milovala. Ne kvůli tomu, že ji dělal taťka, ale kvůli lidem a všem těm zážitkům. Věřím, že každý sport člověka formuje jako osobnost a mě kromě mámy a táty vychovávala i atletika.

Ale s celým mým sportováním je to asi takhle. Po tátovi jsem zdědila leccos, například velkou vůli a cílevědomost, ale jeho talent mě zcela minul. Byla jsem průměrná atletka. Sport tak zůstával hlavně milovaným koníčkem, i proto jsem toho zkoušela tolik.

Vlastně se divím, že jsem právě u atletiky, kde táta vynikal, vydržela od svých dvanácti do osmnácti let.

A vážně jste se skoro narodila na atletickém stadionu?

S trochou nadsázky to lze říct. Když mamka měla porodní kontrakce a já chtěla na svět, táta se jí zeptal, jestli ještě stihne dotrénovat. Stihl a do porodnice jsme nakonec dojeli včas.

Před televizí to byly nervy. Hypnotizovali jsme ji. Vy dobře víte, jak vámi milovaný člověk trénoval, co vše si odepřel. Ani táta si asi nedokáže představit, co jsme prožívali. A já se občas i modlila, a to nejsem věřící

Díky tátovi jste v dětství projela kus světa. Kde se vám líbilo nejvíc?

Skoro všude. V rámci jeho soustředění jsme žili třeba na Novém Zélandu, v Chile, na Martiniku. Ale přesně si vše nepamatuju. Občas říkávám, že mé dětské vzpomínky zmizely proto, abych musela do podobných destinací jet znovu...

Na závody nás taťka ale moc nebral. Bylo to pro něj stresující. Prožívali jsme je pak nejčastěji doma, před televizí. A řeknu vám, byly to nervy. Tahle zkušenost je až nepřenosná, tedy pro lidi, kteří s vrcholovým sportovcem nežijí.

V čem?

Asi v nervozitě, v napětí. Vy dobře víte, jak vámi milovaný člověk trénoval, co si všechno odepřel. Myslím si, že ani táta si nedokáže představit, co jsme prožívali. On stál na stadionu. Čekal na závod, který rozhodoval o tom, kdo bude nejlepší, zlatý. My seděli daleko od něj. Hypnotizovali televizi. A já se občas i modlila, a to nejsem věřící. (smích)

S mámou Martou, s bratrem Honzou a tátou, olympijským medailistou a světovým rekordmanem v hodu oštěpem, trávila dětství na cestách. Foto: archiv Práva

V téhle souvislosti si pamatuju hlavně olympiádu v Sydney. Čekaly jsme s mamkou na závod, když najednou někdo zazvonil. Nenápadně jsme vykoukly z okna a zjistily, že je dům obklopený novináři.

Otevřely jste?

Ne, chtěly jsme si vše užít, vychutnat samy. Chodily jsme pod okny i na toaletu, aby nás neviděli. A je to čekání na štěstí přestalo bavit.

Takže jste si tátův zlatý olympijský hod v klidu užily.

Ne. Bylo to ještě složitější. Nemohly jsme to doma u televize moc vydržet. Do toho zavolala babička, pro kterou jsme musely na letiště. Tak jsme sedly do auta a v době tátova posledního, rozhodujícího hodu pro ni jely. Máma pustila rádio a jak byla nervózní, jela moc rychle. Čehož si všimli policisti, zastavili nás a chtěli jí dát pokutu.

Dali?

(smích) Nedali, protože v momentě, kdy se o tom jednalo, zavolal náš kamarád, že táta má zlatou! Máma se začala radovat, opakovala: Můj muž má zlatou. Prosila policisty, že zaplatí cokoli, aby ji rychle pustili, ať můžeme slavit. A oni nám tu pokutu odpustili.

Jak vypadal typický rodinný „mejdan” po podobném úspěchu?

Záleželo na okolnostech. Někdy jsme se s mámou a bráchou vsadili, jak to dopadne, kolik třeba táta hodí metrů, kdo bude za ním. Jeden z nás pak vždycky slavil dvojnásobně, že taťka vyhrál a že on/ona vyhrál/a sázku. (smích) A jednou jsme při oslavách naskákali oblečení do bazénu... (smích) Ty emoce byly až neuvěřitelné.

„Po tátovi jsem zdědila leccos, například velkou vůli a cílevědomost, ale jeho talent mě zcela minul,“ říká Katarína. Foto: archiv Práva

Váš táta si na závody vozíval různé talismany. To jste po něm zdědila?

Talismany jsou naše prokletí, tedy mé a taťkovo. Takže ano, mám u sebe svého oblíbeného sloníka. Nosím ho ve speciální krabičce. Na taťku ale v tomhle nemám.

Než někam odlétal, zavolal si nás a vybral všechny talismany, které jsme před něj vysypali. Obvykle šlo o malé keramické figurky. Jednou jsem mu dala i tygří oko. Nosíval ho na krku v modrém pytlíčku, když házel, a občas říkával: Jestli v té rychlosti spadnu, ten kámen mě asi zabije.

Dovezl vám všechny vaše talismany i zpět?

V tomhle na něj byl většinou spoleh. Ten modrý sloník, kterého nosím, s ním vyhrál všechny olympiády. No a taky si vybavuju, že jednou mi jiného slona domů nepřivezl, protože ho dal jinému závodníkovi, který žádný talisman neměl. Nejdřív mě tím jako dítě naštval, ale dokázal mi vysvětlit, že tím udělal vlastně dobrý skutek. (smích)

Udělal. Ale pojďme k vám. Než jste se dopracovala k podnikání, vystudovala jste žurnalistiku. Evidentně vás žádní novináři v dětství od tohohle povolání neodradili.

Víte, taťka jako dítě prohlásil, že jednou bude olympijský vítěz. Já to udělala podobně, když jsem naprosto vážně asi v deseti letech řekla, že budu novinářka. Pak jsem na to úplně zapomněla, a ještě rok před maturitou jsem vůbec nevěděla, co budu dělat.

Radila jsem se doma a jednou mi tenhle sen bratránek připomněl. Tak jsem podala na žurnalistiku přihlášku, vzali mě a já ji studovala v Olomouci, v Praze a dva roky i v Dánsku a v Nizozemsku, kde jsem k ní přidala ještě komunikaci se zaměřením na kampaně, reklamu.

Proč jste tedy u žurnalistiky nezůstala?

Zkoušela jsem to při škole ve sportovní redakci jednoho velkého deníku, ale zjistila jsem, že by to dlouhodobě nebylo pro mě. Nedokázala jsem si představit, že budu každý den po celý život psát články.

Chtěla jsem profesně sportem žít, ne ho jen pasivně sledovat. Prošla jsem poté několika jinými zaměstnáními, spolupracovala jsem s Českým olympijským výborem.

V rámci soutěží Asociace školních sportovních klubů rozhýbávala děti. Vždycky jsem ale chtěla vybudovat něco vlastního a založení Fitgee bylo splnění si snu. Teď rozhýbávám dospělé, a to třeba i ty, kteří si vztah ke sportu nikdy nenašli.

A jaký sport děláte nejčastěji teď, abyste se nerozpadla?

Během pandemie chodím hodně běhat. V průběhu dne se taky snažím doma protáhnout a zacvičit si. Zkrátka dostat pohyb do pracovní doby. A loni jsem začala jezdit na koni.

S bratrem na olympiádě v Londýně 2012. Foto: archiv Kataríny Železné

Zrovna běh ve městech moc zdravý není. Tvrdé povrchy ničí kolena.

Skoro každý pohyb je lepší než žádný. Důležité je, jak se na něj připravíte. Nemůžete vstát z gauče po tom, co jste roky nesportovali, a uběhnout dvacet kilometrů. To vám tělo vážně nepoděkuje.

Půjdete-li na to ovšem postupně, budete přidávat kilometr za kilometrem, tak to naopak klapne. Nikdo z nás nemůže jít z nuly na sto. Platí to i naopak. Když si profesionální sportovec zvyklý na pravidelný zápřah sedne na tři roky na gauč, taky zchátrá.

Vím o řadě lidí, že sportují, i když jsou nemocní. Jak to máte vy?

Měli bychom se naučit vnímat své tělo a začít mu naslouchat. Během nemoci nám říká, že potřebuje odpočívat. Ovšem když nás z prosezeného dne bolí záda, tak nám tím zase často dává najevo, že máme změnit svůj denní režim. Zkrátka pořád jen nesedět a začít se více hýbat. Přitom spousta lidí při takových obtížích udělá pravý opak a třeba si i lehne.

Představte si, že byste jedli celý den v kuse fast food, večer byste si dali salát a čekali, že ta miska zeleniny vše zachrání. Nezachrání! Stejně tak je to se sezením a hrbením se

To máte natažené stopky, abyste se zvedla třeba od počítače?

(smích) Ne, stopky můj čas neřídí. Ale vím, že když pracuju na počítači, měla bych se od něj zhruba po hodině zvednout, udělat si několikaminutovou pauzu, trochu se projít, protáhnout se. V kanceláři tohle děláte přirozeněji. Jdete třeba na vzdálenější toaletu, do kuchyňky uvařit si kafe, čaj. Vyběhnete nějaké ty schody.

Jenže pandemie nás, kancelářské, poslala na home office.

I v případě home officu byste podobné přestávky měli do své pracovní doby zabudovat. Představte si, že byste jedli celý den v kuse fast food, večer byste si dali salát a čekali, že ta miska zeleniny vše zachrání. Nezachrání! Stejně tak je to se sezením a hrbením se.

Nemůžete sedět osm deset dvanáct hodin denně a čekat, že to tělu vynahradíte hodinou sportu po práci. Občas vše lidem vysvětlujeme na příkladu mytí nádobí.

Mytí nádobí?

To je naše oblíbené firemní přirovnání. Budete-li celý den dávat špinavé nádobí do dřezu, večer v něm najdete kupu. Vy na něj kouknete a řeknete si: Na to už nemám sílu. A druhý den je ho ještě víc. Když budete příbory a talíře odmývat, budete mít pořádek hned.

Podobné je to s pohybem. Zacvičíte-li si několikrát denně pětiminutové sestavy, provedete kompenzační cvičení k sedavému zaměstnání, máte večer alespoň to minimum hotové. Neřešíte, že nemáte na pohyb náladu, čas, energii. Abyste se cítili dobře, nemusíte denně chodit do fitka. Bohatě stačí udělat pro sebe aspoň něco.

S tátou při oslavách výročí sto let IAAF (Mezinárodní asociace atletických federací) v Barceloně. Foto: archiv Kataríny Železné

Společnost Fitgee jste založila prakticky v době pandemie. Daří se vám?

Kupodivu dobře. Rozjezd podnikání byl ale náročnější, než jsme čekali. První velké zakázky jsme měli domluvené na loňský duben, květen, kvůli pandemii ale padly.

A na první velkou jsme měli dokonce vyrazit do deseti měst mimo Prahu, ta padla také. Ale stále jsme věřili, že lockdown nebude trvat věčně. Každý den jsme si říkali: lidi budou muset cvičit i doma, na home officech, aby je nebolela třeba ta záda.

Jak dlouho trvalo, než se to vyplnilo?

Několik měsíců. Jaro bylo téměř mrtvé. V létě jsou dovolené, ale na podzim si začali lidi sedící hodiny a hodiny za stolem uvědomovat, že potřebují být v kondici. Občas taky nevěděli, co se sebou dělat v době, kdy se ani ven volně nemohlo.

Naštěstí si vše uvědomili také někteří jejich nadřízení a objednali si naše online protahovačky i webináře. Do kanceláří chodit nesmíme, dlouho asi ani chodit nebudeme, takže jedeme „virtuálně“.

Stojíte v obývacím pokoji, cvičíte před monitorem a klienti cvičí ve svých obývácích?

Ano. Ovšem já lekce nevedu, na ně máme odborné lektory. Já spíš aktivně přednáším s fyzioterapeutkami. Musíme lidi motivovat, inspirovat a nabídnout jim jednoduché tipy bez ohledu na to, kolik mají času po práci, jak jsou pohybově zdatní či co mají právě na sobě. Když to během webináře či semináře dokážeme, není už úniku ani výmluvy a oni opravdu začnou.

Jak vypadá váš průměrný cvičenec?

Je to člověk se sedavým povoláním, sportovec i nesportovec, kterého už sem tam cosi bolí, případně se snaží, aby ho nic nebolelo. Aby náš program měl smysl, absolvuje náš webinář či seminář a pak s námi cvičí pravidelně. Důležité je vytvořit si návyk! Jedna lekce protahovaček pro sedavé zaměstnání obvykle trvá dvacet minut. Někdy si zapne i kameru.

Jinak jsou kamery vypnuté?

Obvykle ano. Lektorka tedy ani neví, kdo s ní na dálku cvičí. Všechny naše cviky jsou ale jednoduché, takže to není problém. Zvládne je kdokoliv, kdykoliv a kdekoli, v saku, sukni i košili třeba i v tramvaji. Když někdo pak tu kameru zapne, sem tam lektorka zjistí, že s tátou a mámou cvičí děti. Z firemního teambuildingu se tím stává rodinný. (smích)

Dobře, beru si vaše rady k srdci. Naučím se dané cviky. A ještě na něco musím při dlouhém sezení u počítače myslet?

Na dýchání. Spousta lidí nedýchá správně. Když se to naučíte, máte velkou šanci, že vás nebudou bolet bedra. Pošlete-li vzduch do těla správně, přirozeně ho zpevníte. Pak budete i líp sedět, a to nejen u počítače. Kdekoli.

Učí klienty být kreativní a dostat pohyb už do běžného pracovního dne, a ne jen na jeho konec. Foto: Fitgee.cz

Jak cvičit při práci Spojte pohyb s běžnými pracovními činnostmi. Při telefonování například choďte, při vaření kávy se protahujte. Každých 20 minut změňte pozici sedu a při online schůzkách stůjte. Rozhlédněte se po bytě a zkuste najít poličku, která svou výškou odpovídá výškově nastavitelnému stolu. Pokud máte notebook, občas pracujte u ní. Jednou za hodinu se na pár minut postavte, prodýchejte, protáhněte. Notebook vypodložte tak, aby byl horní okraj obrazovky v úrovni vašich očí. Ve vhodné výšce pro ruce k němu připojte externí klávesnici a myš. Když vám přijde e-mail od kolegy, uvědomte si, jak sedíte, a zkorigujte se. Zdroj: Fitgee

Břicho jsme probraly. Ještě něco se mi zkrátí při sezení před monitorem?

Prsní svaly. Většina z nás se nad klávesnicí nahrbí a předsune ramena, čímž si zkracuje prsní svaly. Aby fungovaly tak, jak mají, a vy jste se nehrbila i při jakékoliv další činnosti, měla byste je pravidelně protahovat.

Jestli máte prsní svaly zkrácené, zjistíte jednoduše. Zkoušela jste spojit někdy ruce za zády tak, aby jedna šla seshora a druhá zespodu?

Zkoušela. Přesně vím, že to dám jen na jednu stranu, z druhé jen maličko.