Jak na krásnější a mladší pleť bez invazivních zákroků

Kvůli tomu dochází ke zrychlení oxidačních procesů a následné zvýšené produkcí volných radikálů. Dochází ke změnám bílkovinových sloučenin, ztrátě buněčné soudržnosti, porušení dermo-epidermických spojů či k nedostatečnému okysličování buněk. To se navenek projevuje ztrátou jasu, menší pružností a zvýrazněním znamének stárnutí pleti a to již v poměrně nízkém věku.

Pokožka funguje jako přirozená bariéra. Chrání nás před vnějším prostředím. Současně ale znesnadňuje absorpci aktivních látek z kosmetického přípravku. I z tohoto důvodu mnohé kosmetické přípravky plné účinných látek nefungují tak, jak by měly.

Aby byla tak péče o pleť maximálně účinná je zapotřebí do kosmetických přípravků přidávat i inovativní transportní systémy, které dokážou kožní bariéru překonat a aktivní látky přes ni přenést.

Často se jako transportní systém pro ostatní aktivní látky používá koncentrovaná nízkomolekulární kyselina hyaluronová, která v horní vrstvě pokožky za pomoci polymerních micel vytváří „kanálky“, jimiž proniká do hlubších vrstev, kde se nachází kožní buňky. Přitom s sebou do pokožky přináší i ostatní aktivní látky.

Pokud navíc dojde k zasíťování kyseliny hyaluronové utvoří se v pokožce hydrogelové mikročástice, které zajišťují postupné uvolňování aktivních látek do pokožky. Díky tomu dochází k efektivnímu využití aktivní látky.

Ráno a večer začněte vždy začněte čištěním pleti. Čištění pleti je krok, který by nikdy neměl chybět. Je důležitý pro zdraví pleti, ale i pro to, aby se aktivní látky z následné péče vstřebaly do pleti.