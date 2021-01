Co všechno ovlivňuje zdraví vlasů

To, co dělá vaše vlasy zdravými, je to samé, co dělá vaše tělo zdravým, a tedy zdravý jídelníček, dostatek tekutin, odpočinek a pohyb. Všechny tyto věci se skutečně odrážejí ve zdraví a kvalitě vlasů.

Vždy je samozřejmě vhodné hledat přípravky určené pro konkrétní typ vlasů, nicméně bez osobní zkušenosti jen těžko naleznete ten nejideálnější přípravek pro sebe. A to platí jak pro přírodní, tak konvenční přípravky na vlasy, a to dokonce i pro profesionální péči. To, co vyhovuje jednomu, tak nemusí vůbec vyhovovat druhému. Vždy je to tedy především o vlastním pocitu.