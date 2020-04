Přijďte mě ostříhat domů, prosí lidé kadeřníky

Veškeré salony se uzavřely v sobotu 14. března. Od té doby jsou kadeřníci doma a nemají co na práci.

„Pracuji v Praze a zároveň mám klientelu ve východních Čechách u Pardubic. Svou prací žiju, takže mám mnoho klientů, kteří nyní trpí absencí mých služeb. Nejvíce asi ti, co mají šediny nebo krátký účes, ať pánský či dámský,“ řekla Novinkám Inka Marková s tím, že pár klientů se ji snažilo přesvědčit, aby přijela k nim domů a udělala jim účes a barvu.

Kadeřníci se bojí

„Volalo a psalo pár lidí, jestli bych k nim domu nepřijela. Jsem ale zásadně proti, jelikož se neztotožňuji s takovým přístupem, abych ohrozila klienty, jejich rodiny nebo svoji rodinu. Nikdo nevíme, co konkrétně s námi ta nemoc udělá, lidi si toto vůbec neuvědomují,“ říká kadeřnice s tím, že ale vnímá netrpělivost a stres některých klientů, kteří chodí normálně do práce.

„Radím těm, co mají šediny, aby používali buď korektor barev ve spreji, co se prodává jako profesionální pomůcka, nebo jim zašlu poštou v krabičkách jejich odstín a doma si odrost sami natřou. Pro nás kadeřníky je to menší zlo, než když klienti naběhnou do drogerie a tam si koupí nějakou barvu,“ vysvětluje profesionální kadeřnice a dodává, že produkty z běžných drogerií nejsou jsou jinak chemicky upravené, než její přípravky, takže klient může svým vlasům ublížit. Náklady na opravu takto poškozených vlasů jsou pak mnohem vyšší.

S tím souhlasí i kadeřnice Lucie Pouzarová, která doporučuje, aby se všichni o své vlasy starali každodenně. „Je to těžké, ale pomůže i klasická péče o vlasy, to znamená je pravidelně mýt a dávat na ně regenerátory. Hodně lidí si ofinu zvládne ostříhat, ale nikdo by neměl zasahovat do střihu. Člověk to musí vydržet,“ říká Pouzarová, která také striktně odmítá návštěvu u klienta doma.

„Kadeřníka jsem začala řešit minulý týden, když jsem si všimla, jak mám zarostlého synka i manžela, ale oba jsem je zvládla sestřihnout sama,“ řekla Novinkám Veronika Mindlová z Hradištka v západních Čechách.

Kadeřníci jsou až do odvolání bez práce. Foto: archiv Inky Markové





Žije v Londýně, stříhá i v Praze

Kadeřník Martin Žifčák žije v Londýně, ale zároveň má salon v Praze, kam pravidelně dojíždí za svými stálými klienty.

„Je to hrozné, moc mě to mrzí, ještě nikdy jsem nezrušil žádný termín nikomu, ale vzhledem k uzavřeným hranicím nemám tušení, kdy se do svého salonu dostanu,“ říká s tím, že v britské metropoli jsou samozřejmě salony také uzavřeny. Ani on ale nemá v plánu navštěvovat žádného ze svých londýnských klientů doma, nechce ohrozit ani sebe ani klienty.