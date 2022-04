Válka na Ukrajině představuje nepříjemný budíček pro čínskou armádu

Průběh války ukazuje, že Rusko podcenilo řadu oblastí, nedokázalo si zajistit vzdušnou převahu, selhala mu logistika a chybí mu operační velení, pod nějž by spadaly všechny složky armády.

Čínští vůdci byli překvapeni špatnými výkony ruských jednotek, tvrdostí ukrajinského odporu i tím, jak velkou podporu Kyjev má ve světě, uvedla CIA. „Myslím si, že byli do jisté míry překvapeni a zneklidněni tím, co viděli na Ukrajině za posledních dvanáct dní,“ řekl počátkem března ředitel CIA William Burns. Podle něj „to mělo dopad na čínské kalkulace ohledně Tchaj-wanu“, i když by se nemělo podceňovat odhodlání Pekingu získat Tchaj-wan