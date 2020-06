Turecko odmítlo egyptský plán příměří v Libyi. Chce vojenskou porážku Haftara

Turecko ve středu odmítlo egyptský návrh na uzavření příměří v Libyi, ve které se už devět let bojuje. Ankara to zdůvodnila tím, že plánem Egypta je zachránit vzbouřeneckého generála Chalífu Haftara poté, co se byl po 14 měsících odražen jeho útok na hlavní město Tripolis. Egypt podporuje Haftara, zatímco Turecko mezinárodně uznávanou, ale slabou Vládu národní jednoty (GNA) premiéra Faíze Sarrádže. Turecko vyzvalo k pokračování bojů.