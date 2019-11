Syrská národní armáda (SNA)

SNA se zapojila 20. ledna 2018 do druhé invaze Turecka do Sýrie, jejímž cílem bylo ovládnout oblast Afrínu, kterou držely kurdské milice YPG. Operace Olivová ratolest se účastnilo asi 14 000 příslušníků SNA (údaje se pohybují mezi deseti až 25 000), které podporovalo 6400 tureckých vojáků i v poli. SNA obklíčila 13. března Afrín a o pět dnů později pronikla do jeho centra.