Turci tlačí přes Pobaltí NATO ke zdi

Aliance ale podle agentury Reuters stále doufá v kompromis. Turci, kteří s požadavky přišli ještě před začátkem ofenzivy v Sýrii, totiž potřebují, aby NATO schválilo jiný vojenský plán, jenž by do větších detailů rozpracovával postup spojenců v případě, že by bylo napadeno Turecko.

Merkelová slíbila, že Německo do začátku 30. let zvýší své výdaje na obranu na dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Už příští rok to má být 1,42 procenta a do roku 2024 pak 1,5 procenta HDP. Součástí NATO podle ní musí bezpodmínečně zůstat z geostrategických důvodů i Turecko, i když je „obtížným partnerem“.