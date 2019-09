Trump avizuje brzkou schůzku s Kimem

Když Trump přicházel v New Yorku do sídla OSN , zeptal se ho jeden z novinářů, kdy se míní setkat s Kimem . „Mohlo by se to stát brzy,“ odpověděl americký prezident podle listu The Korea Times.

Na úvod schůzky s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem pak Trump dodal, že doba je schůzce nakloněna: „Právě teď by lidé byli rádi, kdyby na to došlo. Chci ale vědět, co to přinese. Spoustu věcí můžeme zjistit už před summitem. Rádi bychom viděli, jestli můžeme něco udělat. A když ano, bylo by to skvělé, ale pokud ne, tak je to v pořádku.“