Problémem Sýrie je přítomnost cizích vojáků v zemi, tvrdí Putin

„Nedává vám to možnost vyvinout maximální úsilí ke konsolidaci země a takové tempo obnovy, jaké by bylo možné, kdyby bylo celé území ovládáno legitimní vládou,” dodal ruský prezident.

„Uprchlíci se přesto aktivně vracejí do osvobozených oblastí. Na vlastní oči jsem viděl, když jsem vás na vaše pozvání navštívil, jak lidé aktivně obnovují své domovy a aktivně pracují na návratu v plném smyslu slova k mírumilovnému životu,“ zdůraznil Putin.

„Lidé vám důvěřují a navzdory všem obtížím a tragédiím z předchozích let s vámi stále spojují proces obnovy a návratu do normálního života. Vím, že pro to hodně děláte, včetně navázání dialogu s vašimi politickými odpůrci. Velmi doufám, že tento proces bude pokračovat,“ řekl Putin.