Prezidenti dali zelenou výměně vězňů

„Nadnesl jsem otázku dvou neprávem uvězněných občanů USA , Paula Whelana a Trevora Reeda,“ uvedl Biden s tím, že konkrétní výsledky dohod ze Ženevy by se měly ukázat „během šesti až dvanácti měsíců“.

Trevora Reeda (29), amerického studenta a bývalého člena ochranky Baracka Obamy, ruský soud v červenci 2020 poslal na devět let do vězení za údajné napadení policistů. Reed si podle svých slov na čin nepamatuje, v době jeho spáchání „měl v sobě litr vodky“.

Paul Whelan (51), někdejší příslušník amerického námořnictva propuštěný kvůli kázeňským deliktům, byl v době zatčení ředitelem bezpečnosti ve firmě BorgWarner. Loni v červnu jej Rusko shledalo vinným ze špionáže a poslalo za mříže na šestnáct let.

Rusko má za oceánem víc želízek v ohni, nejcennějšími jsou ale Viktor But (58), sovětský vojenský tlumočník, za časů Ruska obchodník se zbraněmi a zakladatel řady aerolinek s pronajatými či vyřazenými sovětskými stroji, který si od roku 2012 odpykává v USA 25letý trest za nelegální mezinárodní obchod se zbraněmi a podporu terorismu.

Dalším prominentním vězněm je ruský letec Konstantin Jarošenko (52). Zadrželi jej v Libérii v rámci operace Relentless za účast na pašování pěti tun kokainu do USA. Po vydání do Spojených států v roce 2011 jej americká justice poslala za mříže na 20 let.