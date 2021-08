Ke třetím dávkám míří celé státy

Američané by měli třetí posilovací injekci dostat osm měsíců po druhé, aby se tak zajistila dlouhodobá ochrana před koronavirem. Ve Spojených státech se totiž dramaticky šíří varianta delta a dosavadní očkování jí ne vždy dokáže zabránit.

Nejmenovaní činitelé podle listu The New York Times (NYT) oznámili, že Bidenova vláda by mohla začít rozjíždět třetí kolo očkování již mezi polovinou a koncem září. Jako první mají být na řadě obyvatelé pečovatelských domů, zdravotnický personál a starší lidé, kteří patřili k prvním očkovaným v zemi a u nichž již mohla klesnout hladina protilátek.