Kdo povládne Afghánistánu: kandidátů z řad Tálibů je několik

Jeho výběr nebyl snadný, protože hnutí není kohezní a má řadu frakcí. Hajbatulláh je islámský učenec a soudce, který po léta vedl nejvyšší soud Tálibánu. Maulaví Hajbatulláh zůstává obvykle v pozadí, promlouvá jen párkrát do roka pokud vůbec. Americký rozhlas NPR dokonce nevylučuje, že je po smrti. I smrt mully Umara Tálibán několik let tajil.

Brzy by snad mělo být jasněji, kdo budou noví vrcholní vládci Afghánistánu. „Svět pomalu a postupně spatří naše vůdce, nebude stín tajnosti,” řekl ve středu jeden z představitelů hnutí během vystoupení v Kábulu.

Tálibán má nového vůdce, je to učitel mully Umara

Po americké invazi do Afghánistánu koncem roku 2001 utekl Baradar do Pákistánu, kde působil jako zástupce mully Umara, kterého údajně odvezl do bezpečí na motorce.