Američtí vojáci zůstanou v Kábulu, dokud neodjedou všichni Američané

Prezident zdůraznil, že se Spojené státy pokusí evakuovat všechny před koncem srpna. Připustil však, že by to mohlo trvat déle: „Pokud tam zůstanou američtí občané, zůstaneme do té doby, než je dostaneme všechny pryč.”

Biden v rozhovoru pro stanici ABC znovu hájil rozhodnutí stáhnout zbývající americké jednotky ze země a zároveň uvedl, že se nedalo vyhnout chaosu. Na dotaz, zda bylo možné zvládnout odchod zbývajících vojsk lépe bez chaosu, odpověděl: „Ne”.