Američané podporovali v boji Tálibán, přiznal americký generál

„Během posledních několika měsíců jsme ve východním Afghánistánu pozorovali, jak Tálibán potlačil a rozdrtil Islámský stát na jihu provincie Nangarhár. V obém byl velmi efektivní,“ řekl McKenzie, který stojí v čele velitelství CENTCOM, pod něž spadá i oblast Afghánistánu. „Byla krvavá řežba, ale zvládli to, IS už skutečně neovládá žádné území v provincii Nangarhár,“ dodal generál.

Podobu podpory Tálibánu neupřesnil ani Pentagon. Jeden z představitelů amerického ministerstva obrany sdělil obrannému serveru Defence One: „Nemám nic konkrétního, co bych vám poskytl, ale je to nadějné v tom, že se tam každá síla staví proti IS a každá síla se tam staví proti Al-Káidě,“ řekl kontraadmirál William Byrne ze spojeného štábu.