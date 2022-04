Air India zrušila lety do Ruska

„Vyhlídky na obnovení letů zůstávají v tuto chvíli nejisté,“ uvedlo velvyslanectví a doporučilo létat do Indie přes Istanbul, Taškent nebo Dauhá. Aeroflot zrušil lety do Indie po vypuknutí války na Ukrajině, aby nu nemohla být zabavena letadla.

Air India sama žádné prohlášení nevydala, anglojazyčný indický tisk o tom nijak neinformoval, ale letenku z Dillí do Moskvy si nejde rezervovat.

Krok je překvapivý, protože ještě v půlce března informoval list The Times of India, že Air India plánuje otevřít linku z Bombaje do Moskvy.