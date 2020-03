Zůstaňte doma, vzkazují britské vesnice přivandrovalcům z města

Zprávy pro přespolní vyryl někdo z místních v St Ives do písku na pláži. Jedna návštěvníky upozorňuje, že vesnička je teď pouze pro stálé obyvatele, druhá zase prosí turisty, aby odjeli domů. Britská vláda naléhá na občany, aby nevyjížděli z měst na venkov, protože tím mohou přispět k rozsévání nákazy napříč celou zemí.

Navzdory doporučením ale množství lidí prchá z velkých měst, a to nejen do zmíněného St Ives v Cornwallu, ale i do dalších vesnic v různých hrabstvích.

Jednou z nich je také Alice Townsendová, která z jižního Londýna odjela na chalupu do Northumberlandu. „Jsme uprostřed ničeho. Se třemi dětmi a dvěma psy jsem to považovala za logický krok. Můžeme být venku a nikoho dalšího nenakazíme,“ řekla pro list Times. „Chápu, že to mnoha lidem přijde sobecké, nám se to zdálo praktické,“ doplnila.

Lidé z vesnic zuří

Jiná z Londýňanek, jež si přála zůstat v anonymitě, se zase s rodinou vypravila na chalupu do hrabství Suffolk. Negativní komentáře, které se na všechny měšťany přesunující se na venkov snesly, prý nevnímá.

Obyvatelé vesnic přitom na internetu přespolní skutečně nešetří. Prosí je, aby zůstali ve městech a nerozšiřovali nákazu dál. „Proč je to vždycky Londýn? Spousta prachatých Londýňanů teď jede do svých rekreačních domů ve Walesu nebo Cornwallu. Do míst, která mají jen málo zdrojů. Jak sobecké,“ cituje Daily Mail jednoho ze stěžujících si lidí.