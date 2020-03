Lidé s náhlou ztrátou čichu by měli jít do karantény

Pacienti by se ztrátou čichu ale podle Plzáka neměli chodit k lékaři. Obecně lékaři radí, aby lidé raději do ordinací praktiků i lékařů specialistů nejdřív volali. Ztráta čichu ale podle Plzáka zatím není příznakem, při jehož výskytu by mohl být člověk na COVID-19 testován. "I když může být náhlá ztráta čichu způsobena i jinými viry, domníváme se, že je rozumné v současné pandemické době předpokládat, že příčinou je COVID-19, dokud to není vyloučeno testováním," uzavřel.