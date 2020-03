Zlínští hygienici i přes odpor vlády zveřejnili počty nakažených v jednotlivých obcích

„Včera jsem řešil jeden dotaz jedné paní z Moravy. Její vnučka chodí do školy, kde se nakazila učitelka. A potom jsem to konzultoval se šéfkou hygieny a samozřejmě to není možné dávat tuto informaci, protože by to samozřejmě přineslo strašné problémy. Takže to nelze,“ odpovídal ve čtvrtek večer premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci na dotaz novináře, zda se mohou lidé dozvědět, že v jejich obci, městě nebo části města je někdo nakažený koronavirem.