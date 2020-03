Zlínští hygienici dostali přes prsty, čísla o nakažených v obcích museli smazat

Proti zveřejňování počtů z jednotlivých obcí je také premiér Andrej Babiš (ANO). „Včera (ve středu) jsem řešil jeden dotaz jedné paní z Moravy. Její vnučka chodí do školy, kde se nakazila učitelka. Konzultoval jsem to se šéfkou hygieny a samozřejmě to není možné dávat tuto informaci, protože by to samozřejmě přineslo strašné problémy,“ uvedl ve čtvrtek večer po jednání vlády Babiš.