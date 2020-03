Zdravotník z infekčního: Nepanikaříme, ale obavy máme

Péče je v podstatě stejná. Jen dodržujeme zvýšená bezpečnostní opatření, nosíme kombinézy, teď už i kukly, štít, respirátory třetí třídy a dvoje rukavice, které si po péči o jednoho pacienta cestou k druhému měním. Jinak je péče standardní, i v podávání léků, včetně antibiotické terapie a kyslíkové terapie. To my se musíme víc chránit, abychom se nenakazili a virus nerozšiřovali.

V tuto chvíli (v pátek) tu máme třináct pacientů. Pacienti jsou spíše starší ve věku 50 a 60 let, ale máme tu i tři mladé. Ale bohužel už mám zkušenost s tím, když Covid-19 zabil. Sloužil jsem, když zemřel úplně první pacient na tuto nemoc. Nebylo to asi jiné. Vždy když vám zemře pacient, je to tragédie. K životu ale smrt prostě patří. Za 17 let praxe už jsem prostě zvyklý, že ne každého dokážeme zachránit.