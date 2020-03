Zdravotnictví neumělo v Číně roušky a respirátory objednat. Zasáhl až Hamáčkův tým

S urychlením převodu peněz, aby se roušky a respirátory mohly naložit do letadel, pomohla ČNB. V neděli se díky její intervenci domluvila dohoda s Bank of China, podle níž ministerstvo zaplatilo přímo v pobočce čínské banky v Praze. „Je to mechanismus, který jsme zajistili ve spolupráci s Českou národní bankou a s Bank of China. Místo abychom to řešili převodem do zahraničí, jsme to platili u nás. Složili jsme zálohy do Bank of China a oni vystavili potvrzení, že je to uhrazeno,” popsal Hamáček.