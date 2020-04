Žádosti za 1,5 miliardy a po třech hodinách hotovo. O úvěry se státní zárukou byl zájem

O úvěry v rámci Covid II mohou žádat živnostníci, tedy OSVČ, ale i malé a střední podniky. Za úvěr ve výši od 10 tisíc do 15 milionů korun se zaručí až do výše 80 procent ČMZRB. Poskytovat úvěry budou komerční banky, mezi prvními se do projektu zapojila například Česká spořitelna.