Za popíjení na předzahrádce budou pokuty 10 000 korun. Hned na místě

„Navrhujeme, aby po schválení tohoto zákona mohla policie tyto delikty řešit blokovou pokutou na místě, a to do výše 10 000 korun,“ uvedl ministr. „Velmi to zefektivní vymáhání těch vládních nařízení,“ dodal.

„Je to velmi silný nástroj, který tady chyběl,“ uvedl Hamáček. „Je to pro situace, kde je to evidentní, že lidé porušují nařízení, a zároveň je evidentní, že může dojít k rozšíření infekce,“ zdůraznil ministr, že rozhodně nejde o to, trestat „osamělé cyklisty v lese“.