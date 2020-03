VÝLETY Z KARANTÉNY: Cestování časem v Národním zemědělském muzeu

V době, kdy kvůli koronaviru platí omezení pohybu a pro mnoho lidí karanténa, si nikdo nemůže jen tak vyrazit na místa, která by rád navštívil. Novinky pro vás proto připravily mimořádné přenosy ze zajímavých lokalit. Tentokrát se s námi můžete podívat na expozici do Národního zemědělského muzea, které má co nabídnout. Třeba cestování časem.