Vsetín rozdal do škol roušky. Využít je mohou učitelé a zaměstnanci

„Je to jedna z možností, jak lépe čelit šíření respiračních onemocnění, i třeba obyčejné chřipky, které je mezi lidmi pořád stále dost,“ řekl v pondělí Právu místostarosta Vsetína Tomáš Pifka (STAN).

„Roušky jsou určeny především pro pedagogy a zaměstnance škol. Nejde o to, aby učitelé někde na chodbách v rouškách strašili děcka, ale ví se obecně, že zejména u starších osob jsou následky onemocnění například koronavirem dramatičtější. Takže ti z pedagogů, kteří by se chtěli bránit před příznaky respiračních onemocnění z okolí, nebo naopak, mají možnost je využívat. Školy nabídku kvitovaly, v pátek byla rozebraná už polovina, během pondělí se rozebírají poslední,“ dodal Pifka.

Ve Vsetíně již dopoledne měli detailní přehled o hlášených karanténách. „Z mateřských škol to nebyl ani jeden zaměstnanec s hlášeným pobytem v rizikových oblastech, v základních školách to bylo od jednoho do tří zaměstnanců a až pěti dětí v karanténě,“ sdělil Pifka.

„U rodičů dětí se to vyřeší paragrafem, učitelé musí být v pracovní neschopnosti, tam práce z domova na dálku zařídit nelze,“ doplnil místostarosta.

V Knihovně Kroměřížska, jejímž zřizovatelem je Městský úřad v Kroměříži, panoval v minulém týdnu, kdy v regionu probíhaly jarní prázdniny, větší klid než jindy.

„Od pondělí návštěvníků přibývá, to je tak pokaždé po prázdninách. Jak by se nás opatření kolem šíření koronaviru mohla dotknout, si opravdu zatím nedovedu představit. Lidé budou vracet knížky, které si půjčili na prázdniny, a my nevíme, jestli s nimi byli v Miláně, Boloni, nebo jestli je četli v Marsha Alam v Egyptě, nebo na chatě někde v Hostýnských horách,“ řekla ředitelka knihovny Šárka Kašpárková.

„Poslala jsem dotaz na zřizovatele, uvidíme, co bude dál, zatím jedeme v běžném provozu, musíme předpokládat, že lidé, kterých se týká karanténa, k nám teď nepřijdou, to je ostatně jejich povinnost,“ dodala Kašpárková.