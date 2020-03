Chybí nám milion respirátorů, přiznal Vojtěch

Závazně bylo objednáno 1,7 milionu respirátorů, dorazit by měly v příštím týdnu.

Armáda podle premiéra Andreje Babiše v pátek rozvezla do nemocnic a záchranným službám zhruba 51 000 respirátorů. Vojtěch ve čtvrtek uvedl, že v pátek by mělo být dodáno zhruba 60 000 respirátorů.

V pondělí by podle Vojtěcha také do Česka mělo dorazit pět milionů roušek. Důležité jsou zejména pro ochranu potenciálně rizikových pacientů například v zařízeních sociálních služeb, uvedl ministr. Roušky by měly být k dispozici například personálu, dále také lidem poskytujícím domácí péči a terénní služby.