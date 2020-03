Vojáků v karanténě přibývá, ÚVN zakázala zaměstnancům dovolenou v Itálii

Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) v Praze-Střešovicích šla ještě dál a zakázala zdravotnickému personálu dovolenou do rizikových zemí.

„Podle úkolového listu ministra je zaměstnancům doporučeno necestovat, ale v ÚVN to přímo nařídili z důvodů udržení stavu personálu,“ řekla Právu mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Dodala, že je to hlavně kvůli tomu, že by lékaři i sestry museli jít po návratu z dovolené do 14denní karantény. „Pokud mají zaplacené zájezdy nebo letenku, tak jim budou proplaceny,“ poznamenala mluvčí.