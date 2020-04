Virus podle studie vydrží na roušce až týden

Ze skla a bankovek virus zmizel do čtvrtého dne a na nerezové oceli a plastech byl přítomen do čtvrtého až sedmého dne.

To, co ale experty zarazilo, bylo, že po sedmi dnech byl virus stále zjistitelný na vnější straně roušky. „Přesně kvůli tomu je velmi důležité, abyste se roušky z vnějšku nedotýkali. Můžete totiž mít kontaminované ruce, a pokud se nechtěně dotknete očí, můžete tím virus přenést (do očí),“ varoval virolog Malik Peiris podle listu The South China Morning Post.