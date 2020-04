Věznice žádají soudy, aby jim neposílaly nové vězně

Vězeňská služba požádala předsedy soudů, aby odsouzení za banální trestné činy nemuseli za současné situace šíření koronaviru nastupovat do vězení. Toto opatření má snížit zavlečení nákazy do věznic. U žádného vězně v Česku dosud nebylo onemocnění covid-19 zjištěno. Generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal ve čtvrtek v Radiožurnálu řekl, že do výkonu trestu nastupuje asi 500 odsouzených měsíčně.