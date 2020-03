Většina Čechů se cítí ohrožena koronavirem

Data pro výzkum sbíral Ipsos ještě před vyhlášením celostátní karantény, která platí od půlnoci z neděle na pondělí. Do té doby přijatá opatření vlády kvůli koronaviru, jako je uzavření škol, rušení kulturních akcí nebo uzavření hranic pro cizince z rizikových oblastí, schvaluje 91 procent Čechů.

Přehledně: Co vláda zakázala a povolila spolu s omezením volného pohybu osob

Lidé starší 70 let by podle vlády neměli opouštět domovy

„Zatímco mezi lidmi staršími 66 let doporučení plně respektuje 79 procent, mezi mladými ve věku 18 až 29 let je to jen 52 procent,” zjistil Ipsos.