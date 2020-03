Velké slevy, dovoz domů. Restaurace se zbavují zásob

„Je to jízda, vláda nás zavřela, ale my se nevzdáváme. Objednané jídlo vám budeme vydávat přes náš obchod. Vše na zavolání. Lidi, držte se, a i tak si prostě pochutnejte,“ psali zase na svém profilu majitelé třineckého bistra Pochutnej si.

„Ráno mě vzbudil šéf, že jsou zavřené restaurace, takže jsem sem jela. Co se dá zamrazit, se zamrazí, co zbude, protože šéf má hostely, rozvezeme tam anebo si to rozebereme my. Nebudeme vyhazovat jídlo,“ přiblížila situaci Právu provozní Švejk Restaurantu U Karla na Novém Městě v Praze Kateřina Novotná. Řešit, co s hotovými jídly, nemusí, neboť kuchyně nic dopředu nechystala.