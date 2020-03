V původním ohnisku epidemie se život zvolna vrací k normálu

V čínském městě Wu-chan, odkud se nový koronavirus začal na konci minulého roku šířit do světa, se život začíná pomalu vracet do starých kolejí. Po úterní návštěvě prezidenta Si Ťin-pchinga se znovu rozbíhají klíčová průmyslová odvětví. Do práce se mohou vrátit například lidé, kteří se podílejí na výrobě léků, zdravotnických potřeb či výrobků denní potřeby.