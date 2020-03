V Česku zemřel první nakažený na koronavirus

Nemocnice Na Bulovce úmrtí potvrdila na Twitteru. „Po sedmé hodině večerní zemřel ve věku 95 let pacient z Prahy, u kterého byl 18. března potvrzen Covid -19. Pacient měl dlouhodobé chronické zdravotní obtíže související s vysokým věkem,“ uvedla nemocnice.

„Je to nesmírně smutná zpráva. Bohužel, podle toho, jak sledujeme vývoj onemocnění, jsme museli s tímto momentem počítat,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podle jeho slov byl muž z Prahy a žil v domově seniorů. Další nakažení tam podle něj nejsou.

Premiér Andrej Babiš v souvislosti s úmrtím uvedl, že se zatím nebude nic měnit na postupu, který vláda zvolila v boji se šířením nákazy. „Je mi moc líto, co se stalo, na koncepci vlády se nic nemění. Ochrana starších lidí, kteří patří k nejohroženější skupině, je zásadní. Prioritou je, aby se dodržovalo to, co vláda rozhodla,” řekl premiér.