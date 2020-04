Uvolní se restrikce rychleji? Hamáček se vzpírá Babišovi

Babiš řekl, že už ve čtvrtek by mohly být otevřeny obchody s dětskými potřebami, papírnictví a prodejny pracovních oděvů. Rozšířit by se mohl také prodej v hobbymarketech a stavebninách, kde dosud mohli nakupovat jen podnikatelé a živnostníci.

Uvolnění opatření bude podmíněno souhlasem epidemiologů Andrej Babiš

„Uvolnění opatření bude podmíněno souhlasem epidemiologů,“ připustil Babiš ve své pravidelné nedělní promluvě Čau lidi.

Podle premiéra se vláda rozhodne až ve středu právě po vyjádření odborníků. Dalšími provozy, které by mohly podle něj ještě před Velikonocemi otevřít dveře, jsou opravny obuvi a brašnářství, železářství a výkupny sběru či kompostárny. Všude by se musela dodržovat pravidla o dvoumetrovém rozestupu lidí, dezinfekce a žádný ze zaměstnanců by nesměl mít před směnou vyšší teplotu než 37,3 stupně.

Ve hře bude také podle něj možnost otevření venkovních sportovišť, kde by směli být jen dva sportovci a jejich rodinní příslušníci. Jde např. o sportoviště pro běh, in-line brusle, golf, tenis, střelbu nebo veslování či kanoistiku. V takovém případě by nemuseli mít sportovci ani roušku, ale jen za předpokladu, že zůstanou uzavřené vnitřní prostory jako šatny a sociální zařízení.

To se ale vůbec nelíbí Hamáčkovi, který navíc vytrvale požaduje, aby se prodloužil nouzový stav až do 11. května, a nikoli jen do 30. dubna, jak navrhuje opozice. Ta by však mohla zkrácení nouzového stavu ve Sněmovně prosadit s pomocí komunistů, kteří jí slíbili podporu.

Nejdřív malé svatby

„Jsem velmi opatrný, když slyším návrhy, jak bychom měli některá opatření uvolňovat. Nejsme tak daleko a já opravdu nechci, abychom promrhali veškerý ten lidský i další kapitál, který jsme investovali k tomu, abychom to zvládli do stavu, v jakém jsme,“ řekl Hamáček v sobotu po setkání s prezidentem Milošem Zemanem.

Jak dodal, současná čísla o průběhu nákazy v ČR považuje za pozitivní, a nechce proto dopustit, aby se epidemie v ČR rozjela tak jako v jiných zemích. V tom mu dal za pravdu i Zeman, který varuje před rychlým otevření obchodů, restaurací nebo hranic.

Bartoš: Zavření jako za Husáka

Epidemiolog Roman Prymula o víkendu připustil, že i pořádání svateb by mohlo být uvolněno už v dubnu, i když nejprve s omezeným počtem účastníků. „Pokud se rozvolní svatby někdy v dubnu, tak to budou svatby, které budou mít třeba deset lidí,“ řekl v ČT.

Opozici také vadí pokračující zákaz vycestování českých občanů za hranice s výjimkou nutných služebních cest. Předseda ODS Petr Fiala to považuje za pochybné. Jak řekl v nedělní Partii na Primě, je to opatření, které lze snadno ukončit. Přidal se k němu i šéf pirátů Ivan Bartoš, podle kterého si prý senioři připadají jako „za Husáka“, když nemohou vycestovat za svými rodinami do zahraničí.

Podle obou politiků postupuje vláda v plánech na uvolňování některých omezení velmi chaoticky, shodli se na tom, že se dá hovořit o „marketingových výstřelech“. Bartoš např. považuje za nesmyslné otevření papírnictví s odůvodněním, že děti doma hodně kreslí, nebo dětské obuvi, protože dětem rychle roste noha.