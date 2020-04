Turecko zavádí na víkend zákaz vycházení v 31 provinciích

Zákaz vycházení se dotkne rovněž turecké metropole Ankary, Istanbulu a dalších velkých měst. V platnost toto opatření vstoupilo v pátek v noci a potrvá až do půlnoci z neděle na pondělí, upřesnilo podle Reuters ministerstvo vnitra.

Turecko zatím v boji s koronavirem zavedlo omezení volného pohybu pro starší lidi nad 65 let a minulý týden i pro děti a mládež do 20 let. Kromě toho vláda v březnu uzavřela školy, restaurace nebo kadeřnictví. Turci mají nyní povinnost nosit roušky na veřejných místech, kde se pohybuje větší množství lidí. V některých obcích a městech platí karanténa.