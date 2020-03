Trutnov jako druhé místo v kraji testuje koronavirus

„Je to závislé na množství standardních i rychlých testovacích sad. Rychlotesty mají zatím v kraji k dispozici jenom ve fakultní nemocnici, kam jsou prioritně směřovány, a odkud by nám měli něco přepustit alespoň do Trutnova. Vypovídající schopnost rychlotestů ovšem není taková, jak se předpokládalo,“ přiblížil náměstek královéhradeckého hejtmana Aleš Cabicar (TOP 09).