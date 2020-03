Trump chce kvůli koronaviru použít zákon z dob studené války

Jeffrey Bialos, pod který uplatnění tohoto zákona spadalo během Clintonovy vlády, to ve vyjádření pro server NPR uvítal: „Měli to udělat už předtím. Myslím si, že v situaci, ve které jsme se ocitli, je to užitečný soubor nástrojů. Když je použijí správně ruce, mohl by být efektivní.“