Svaz průmyslu: Ať vláda řekne, kdy otevře hranici pro kvalifikované pracovníky

„Potřebujeme, aby vláda nejpozději po Velikonocích otevřela alespoň částečně hranice pro vybranou pracovní sílu. Německo včera oznámilo, že přiveze zejména do zemědělství 70 tisíc pracovníků speciálními letadly. O to nežádáme. Žádáme však, aby byly hranice oběma směry otevřeny pro vysoce kvalifikovanou pracovní sílu,“ uvedl na tiskové konferenci Rafaj.

„Po vyřešení kurzarbeitu jsou nejdůležitějším tématem k řešení uzavřené malé provozovny, kterým vypadly příjmy, a zároveň musí neustále hradit některé fixní náklady. Nevyřešíme to tím, že jim budeme pouze odkládat, že je budou muset splácet za rok nebo za dva,“ zdůraznil Rafaj.

„Je jednoznačné, že v pohostinství se víc piv nevypije, že se více obědů nesní poté, co se vrátíme do normálního stavu. Nebo v květinářství se květiny, co byly teď vypěstovány, také už neprodají. Proto potřebujeme těmto podnikům pomoci,“ uzavřel Rafaj své vystoupení.