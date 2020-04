Studenti se nákazy nebojí, v nemocnicích jich pomáhají tisíce

Dochází pomáhat na oddělení na dvanáctihodinové směny, denní i noční. „V úvodních týdnech probíhalo zaučení do pozic sanitářů, ošetřovatelů. Jsme takovou pomocnou rukou nižší sesterské práce. Je to obrovská zkušenost. Člověk se dostane do praxe, co by jinak při studiu nezažil. Do budoucna to vnímám jako velký profit do života, nejen kvůli práci s covid pozitivními lidmi,“ dodává Čech.