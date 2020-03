Stravovací koutky v obchodních centrech zavřely

Sousední prodejna hotových jídel, kde si také mohou strávníci sníst oběd na místě nebo si odnést jídlo domů, to pojala jako běžné restaurace. Omezili tu provoz od 6 do 20 hodin.

„Je to šok,“ řekla Právu Marlen Němečková ze Salaterie ve fastfoodu plzeňského obchodního centra Plaza. „Vedoucí nám zatím oznámil, že od pátku provoz asi nebude. Takže tu akorát budeme muset všechno uklidit, co zbude, vylít a vyhodit. A co bude dál, co se tady bude dít, vůbec nevím. Jsem tady na brigádě, takže jak to bude s prací, s penězi, co budu dělat, prostě netuším,“ krčila rameny.